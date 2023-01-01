Триматися руками за голу трубку велокерма було б незручно і навіть небезпечно. Щоб забезпечити необхідний комфорт, встановлюють велосипедні гріпси на кермо. На шосейних і туристичних моделях їх замінює обмотка керма велосипеда, купити яку можна окремо від байка. Вибрати відповідні накладки нескладно, але спочатку потрібно зрозуміти, в чому їх користь.

Які функції виконують велоручки

В першу чергу купити гріпси на велосипед варто заради того, щоб оптимізувати хват. Грамотно підібрана накладка збільшує діаметр керма до потрібного розміру, а прогумована поверхня запобігає зісковзуванню долонь. За рахунок хорошого зчеплення велосипедист менше втомлюється і майже не турбується про безпеку, адже кермо не вискочить з рук в самий невідповідний момент. Виконує обмотка на кермо велосипеда і інші завдання:

Зменшення вібраційного і ударного навантаження, що йде з переднього колеса.

Комфортний температурний режим в будь-яку погоду, навіть без використання рукавичок.

Правильний розподіл навантаження і зменшення тиску на кисті.

Поліпшення зовнішнього вигляду байка, якщо компонент підбирається з урахуванням колірної гами.

Матеріал і конструкція ручки для велосипедного керма

Ціна гумових ручок на велосипед, виробів з поролону, силікону, пластмаси та інших матеріалів різниться незначно, чого не скажеш про характеристики. За рахунок водостійкості і довговічності гума стала найбільш популярним варіантом, також поширені шкіряні аксесуари для міських байків. За щільністю виділяють такі різновиди:

М’які вироби. Односезонні варіанти для велогонок.

Комплектуючі середньої жорсткості. Збалансовані за ціною і якістю.

Жорсткі ручки. Недорогі, але вкрай незручні без рукавичок.

Деякі моделі оснащують фіксуючими кільцями, завдяки яким купити гріпси для велосипеда і встановити самостійно набагато простіше. У той же час зі зняттям можуть виникнути проблеми.

Відмінності за формою

Найпростіше купити знімні ручки на кермо велосипеда круглої форми, але у таких моделей є певні недоліки. Під час катання зростає ризик розвитку тунельного синдрому, навіть якщо долоні розташовані правильно. Через це багато райдерів обирають анатомічні вироби, що мають характерні розширення на кінцях.

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